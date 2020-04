Ex-Siemens-Chef Peter Löscher hat einen neuen Job

Der ehemalige Siemens-Chef Peter Löscher ist - wie erwartet - neuer Chefaufseher beim Telekommunikationskonzern Telefonica Deutschland. Er tritt im Kontrollgremium die Nachfolge von Laura Abasolo García de Baquedano an, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte.

Der Österreicher ist Mitglied des Verwaltungsrates der spanischen Konzernmutter Telefonica. Die Spanier besitzen gut 69 Prozent an dem O2-Anbieter. Löscher war von 2007 bis 2013 Vorstandschef des Siemens-Konzerns und war zudem Aufsichtsratschef beim heimischen Öl-Gas-Konzern OMV.