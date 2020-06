EVN warnt vor weiteren Kraftwerk-Schließungen

Österreich wird sich dieStilllegung weiterer Kraftwerke nicht leisten können, ohne die Sicherheit derStromversorgung zu gefährden, warntePeter Layr, Chef des niederösterreichischen EnergieversorgersEVN. Erst vor zwei Wochen hatte der Verbund angekündigt, fünf Wärmekraftwerke mangels Profitabilität zumindest vorübergehend zu schließen.

Layr fordert Prämien (die wohl die Stromkunden zahlen müssen) für die Versorger, die aus Gründen der Versorgungssicherheit ihre Gas- oder Kohlekraftwerke nicht vom Netz nehmen sollen. Die EVN betreibt einen Kraftwerksblock in Dürnrohr, an dem auch die Wärmeversorgung von St. Pölten hängt, sowie die Gaskraftwerke Theiss und Korneuburg, die zum Teil für Strom-Engpässe in Deutschland zur Verfügung stehen.