Eurozone: Der Streit der „Dachdecker“

„Braucht es einen solchen zusätzlichen Puffer?“, fragte sich allerdings Weidmann in Wien. Wenn die Finanzen eines Staates in Ordnung seien, könne er es sich ohnehin leisten, Krisen abzufedern. Für extreme Schieflagen gäbe es bereits den Euro-Rettungsschirm ESM. Und obendrein könne die Privatwirtschaft mithelfen, Schocks in einem Euro-Land abzufedern. Er halte die Schaffung einer europäischen Kapitalmarktunion deshalb für „ein enorm wichtiges Projekt“.

Was ist gemeint? Wenn die eigenen Banken in die Krise stürzen, sollen Unternehmen leichter an Kredite in anderen Ländern kommen. Oder noch besser, selbst mit Anleihen oder Börsegängen die europäischen Kapitalmärkte anzapfen. Das passiert bisher kaum. Und es ist mit ein Grund, warum US-Bundesstaaten Krisen viel besser verdauen.

Laut Experten der EU-Kommission federt ein US-Staat bis zu 80 Prozent eines Einbruchs der Wirtschaftsleistung mit grenzüberschreitenden Transfers ab – bei Ländern der Eurozone sind es nur etwas mehr als 20 Prozent. Allerdings nicht etwa, weil andere US-Staaten oder die Regierung in Washington tiefer in die Tasche greifen, sondern weil Menschen und Kapital mobiler sind. Das heißt: Jemand, der arbeitslos wird, übersiedelt flott in einen anderen Bundesstaat, wo er bessere Jobchancen sieht. Oder zapft neue Geldquellen an.