Europas Börsen im Gleichklang ins Minus

Nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone tauchte die Wiener Börse am Dienstagnachmittag wieder in den roten Bereich ab. Um 14.15 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX mit 0,3 Prozent im Minus. Auch die großen europäischen Börsen präsentierten sich in der Verlustzone. Der CAC-40 in Paris büßte 0,4 Prozent ein, der FTSE in London 0,2 Prozent. Lediglich der Frankfurter DAX hielt sich knapp über der Nulllinie. In den Fokus rückte die

Abstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs durch Moody’s. Insbesondere die Banktitel litten. In Wien verloren die Papiere der Erste Group 1,31 Prozent. Bei Raiffeisen Bank International waren es 1,64 Prozent.