Eurokrise: Spanien erhält 100 Milliarden

Ein Ferienhaus am Meer – in Benidorm vielleicht oder in Marbella. Aus dem Traum vieler Briten wurde der Albtraum der Spanier: Auf den Bauboom an Spaniens Küsten folgte das Platzen der Immobilienblase, faule Kredite, notverstaatlichte Banken und die höchste Arbeitslosenrate der EU.

Bis zu 100 Milliarden aus den EU-Töpfen sollen den Teufelskreis nun durchbrechen. Lange weigerten sich die stolzen Spanier, als viertes Euroland unter den EU-Rettungsschirm zu flüchten. Doch Samstag, 16 Uhr, liefen die Telefone in den Finanzministerien der Euroländer heiß. Thema: Ein Hilfsantrag Spaniens. Wenige Stunden zuvor hatte der Internationale Währungsfonds seine Untersuchung des spanischen Bankensektors abgeschlossen. Ergebnis: Bricht Spaniens Wirtschaft weiter ein, fehlen den Banken mindestens 40 Milliarden Euro. Um die gesamte Branche zu restrukturieren, seien gar 90 notwendig.

Zu viel für jedes Budget: Die konservative Regierung unter Premier Mariano Rajoy beschloss Sparpaket um Sparpaket, um das Haushaltsdefizit von 8,3 auf 5,3 Prozent zu senken. 27 Milliarden Euro sollen heuer eingespart werden – was zahlreiche Proteste nach sich zog.

Wochenlang weigerte sich Rajoy, um EU-Hilfe anzusuchen. Samstagvormittag schließlich besprach Rajoy mit Oppositionsführer Alfredo Perez Rubalcaba den Ernst der Lage. Wenig später meldete Spaniens Nachrichtenagentur:

Ein Hilfsantrag an die EU sei nun "jederzeit möglich". Nach drei Stunden Telefonkonferenz einigten sich auch die Euro-Finanzminister. Finanzministerin Maria Fekter erklärte im Anschluss: "Bis zu 100 Milliarden Euro stehen für Spanien bereit." Sobald der tatsächliche Kapitalbedarf feststehe, rechne sie mit einem Hilfsansuchen (siehe Interview Artikelende).