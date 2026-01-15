Airlines müssen bei Flugannullierung auch Vermittlungsgebühr erstatten

Bei einer Flugannullierung müssen Fluggesellschaften den betroffenen Reisenden den Flugticketpreis inklusive der von Buchungsportalen eingehobenen Vermittlungsprovision erstatten. Das haben die Richterinnen und Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) am Donnerstag entschieden. Ausgangspunkt war eine Klage des österreichischen Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gegen die niederländische Airline KLM. Konkret ging es um einen annullierten Flug von Wien in die peruanische Hauptstadt Lima. Fluggäste, die über das Reisebüro Opodo gebucht hatten, bekamen den Ticketpreis grundsätzlich von KLM erstattet, allerdings abzüglich der an Opodo gezahlten Vermittlungsgebühr von rund 95 Euro. Die Betroffenen traten ihre Ansprüche an den VKI ab.

Die Fluggesellschaft argumentierte, dass sie die Gebühr nicht rückerstatten müsse, da deren Existenz und Höhe ihr nicht bekannt seien. In der Vergangenheit hatte der EuGH bereits entschieden, dass Airlines die Gebühr nur dann nicht rückerstatten müssen, wenn diese ohne Wissen der Fluggesellschaft festgelegt wurde.