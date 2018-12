EU-Verkehrsminister wollen "Nomadentum" der Lkw-Fahrer beenden

Die EU-Verkehrsminister wollen das " Nomadentum" von Lkw-Fahrern beenden. Die Minister diskutieren am Montag in Brüssel das sogenannte Mobilitätspaket der EU-Kommission, das Maßnahmen gegen Sozialdumping bei Frächtern vorsieht. Die Osteuropäer verlangen einen ungehinderten Zugang. Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) sagte, ein Kompromiss sei zwar schwierig, aber möglich.

Der Vorschlag sieht vor, dass Lkw-Fahrer nach dem Dienst im Ausland nach drei Wochen in ihre Heimatländer zurückkehren. "Zur Zeit ist es so, dass es ein wahres Nomadentum gibt. Lkw-Fahrer sind monatelang unterwegs, schlafen in der Kabine, campieren neben dem Lkw und kommen sehr lange nicht nach Hause", sagte Hofer, der als EU-Ratsvorsitzender die Sitzung leitet. Die EU wolle eine verpflichtende Frist schaffen, nach der die Fahrer nach Hause zurückkehren können. Es wird erwartet, dass sich die Verhandlungen bis nach Mitternacht ziehen könnten.