EU-Straßen: Teurer ist nicht immer besser

Jährlich investiert die EU fast 5 Mrd. Euro in den Straßenausbau. Im Rahmen einer Sonderprüfung hat der Europäische Rechnungshof (ERH) nun erhebliche Kostenunterschiede bei von der EU kofinanzierten Straßenbauprojekten festgestellt. Geprüft wurden 24 Projekte in vier Ländern. Am kosteneffizientesten war Deutschland mit etwa 287.000 Euro pro 1000m² Straße. Es folgten Griechenland, Polen und Schlusslicht Spanien, wo die Kosten mit 496 000 Euro fast doppelt so hoch waren.

Dr. Harald Wögerbauer, österreichisches Mitglied im ERH, ortet einen der Gründe für die hohen Kostenunterschiede, bei der von Land zu Land variierenden Ausschreibepraxis. So bevorzugt das polnische, spanische und griechische System Großkonzerne vor Klein- und Mittelbetrieben, was den Bieterkreis einschränke und die Gefahr von Preisabsprachen erhöhe. Hinzu kämen variierenden nationalen Vorschriften und ein fehlender europaweiter Wettbewerb. So kam nur bei einem der 24 untersuchten Projekte ein ausländischer Bieter zum Zug. Der Europäische Rechnungshof empfiehlt daher in seinem Bericht die Beseitigung EU-interner Wettbewerbshindernisse.