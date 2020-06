EU-Politiker wollen Beitrag für Krise

Noch im September wollen die Staats- und Regierungschefs von mindestens neun EU-Staaten die Einführung der Finanztransaktionssteuer in einer Gruppe von Ländern bei der EU-Kommission beantragen. Der Brief-Entwurf an Steuerkommissar Algirdas Šemeta liegt dem KURIER vor. "Das Ziel ist, dass auch der Finanzsektor sich an den Kosten der Krise beteiligt und die öffentlichen Einnahmen steigen", heißt es im Text.

Besonders Österreich hat sich seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 für die Einführung der Steuer eingesetzt, es gab keinen EU-Gipfel bei dem Bundeskanzler Werner Faymann nicht die Abgabe gefordert hat. Faymanns Argument: Die Lasten der Krise müsse auf alle gerecht verteilt werden.

Den Antrag für die Einführung der Finanztransaktionssteuer werden Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Belgien, Portugal, Griechenland, Zypern und wahrscheinlich auch Slowenien und Estland stellen. Die Steuer wird dann im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit in einer so genannten Koalition der Willigen eingeführt.