EU klagt Deutschland wegen zu schlechter Luft in Städten

Die EU-Kommission verklagt Deutschland wegen zu schmutziger Luft in vielen Städten vor dem Europäischen Gerichtshof. Dies teilte die Brüsseler Behörde gestern, Donnerstag, mit. Daneben wurden noch Frankreich, Ungarn, Italien, Rumänien und das Vereinigte Königreich verklagt.

Bei der Klage geht es um die Missachtung von EU-Grenzwerten für Stickoxide, die bereits seit 2010 verbindlich für alle EU-Staaten sind. Im Vorjahr wurden sie in 66 deutschen Städten jedoch noch immer überschritten, in 20 Kommunen sehr deutlich. Verantwortlich gemacht werden vor allem Dieselautos.

Die Kommission hatte schon 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und andere Länder eingeleitet und die Regierungen immer wieder ermahnt. Die deutsche Bundesregierung hat in Folge Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet. Beim Diesel-Gipfel 2017 versprach die Autoindustrie zudem Software-Updates für Dieselautos, die Schadstoff-Emissionen um 25 bis 30 Prozent drücken sollen. Doch so schnell war es naturgemäß nicht möglich die Überschreitungen in größerem Stil zu reduzieren, auch wenn es an diversen Messstellen zu Verbesserungen kam.