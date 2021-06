EU-Kanada-Pakt CETA: Nachverhandlung gefordert

So fordert Deutschlands Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel Nachverhandlungen: Die Bundesregierung habe bereits am 12. September schriftlich in Brüssel deponiert, dass sie den geplanten Investorenschutzklauseln in den Abkommen mit Kanada (CETA) und den USA ( TTIP) nicht zustimmen könne, betonte der SPD-Chef am Donnerstag im Bundestag. Besonders kritisch gesehen werden die als Investitionsschutz vorgesehenen außergerichtlichen Schiedsverfahren. Vizekanzler Gabriel hält das zwischen demokratischen Rechtsstaaten für überflüssig. Er will CETA aber nicht am Investitionsschutz scheitern lassen: „Er ist viel zu unbedeutend, als dass wir deshalb das gesamte Abkommen jetzt schon in den Orkus werfen sollten.“ Millionen Arbeitnehmer in deutscher Industrie und Dienstleistungsbranche seien auf einen freien Welthandel angewiesen. Auch Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) steht klar hinter CETA.