EU: Irische Steuerregelung für Apple illegal

Die EU-Kommission will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Brüssel ist ein Dorn im Auge, dass Konzerne wie der US-Technologieriese Apple kaum Unternehmenssteuern zahlen. Zugleich steht Irland am Pranger, weil es mit seinen niedrigen Steuersätzen von 12,5 Prozent anderen EU-Ländern Konzernzentralen abjagt. Das Problem: Die Steuerregelungen sind Ländersache, darauf hat die EU-Kommission keinen Einfluss.

Die Brüsseler Beamten haben aber einen Weg gefunden, wie sie eingreifen können: das Wettbewerbsrecht. „Wir untersuchen Fälle von Staatshilfe, wenn wir Zweifel über die Befolgung der EU-Regeln für Staatshilfe haben“, sagte der Sprecher von EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia am Montag. Er bekräftigte „Zweifel“ an der Rechtmäßigkeit des Apple-Steuersparmodells in Irland. Es gebe Bedenken, dass dem Konzern eine Vorzugsbehandlung gegenüber anderen Firmen gewährt worden sei.

Der Sprecher verwies auf eine im Juni getroffene Entscheidung, ein Wettbewerbsverfahren wegen der Besteuerung multinationaler Konzerne gegen Irland einzuleiten. Die Financial Times berichtete, die EU-Kommission wolle das Steuersparmodell als illegale Staatshilfe einstufen. „Wir untersuchen den Fall weiter“, sagte Almunias Sprecher. Die EU-Kommission will am Dienstag einen Bericht zu dem eingeleiteten Verfahren veröffentlichen. Schlussfolgerungen gebe es darin noch nicht. Wie lange die Untersuchung dauern wird, sei nicht absehbar.

Apple soll gar weniger als zwei Prozent an Steuern bezahlt haben. Irland weist Vorwürfe zurück, wonach dem iPhone-Hersteller besondere steuerliche Konditionen gewährt worden seien. Das im Juni eingeleitete Wettbewerbsverfahren betrifft auch die Niederlande, wo die US-Kaffeehauskette Starbucks ihren Sitz hat.