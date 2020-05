Gasspeicher bringen Europa durch den Winter

Im Fall einer zweiwöchigen Kälteperiode am Ende einer sechsmonatigen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen "würde sich die Lage sicherlich verschärfen", heißt es. Dabei würde es zu Unterdeckungen der vorhandenen Gasmenge in den am stärksten betroffenen Ländern kommen. Dabei könnten auch Österreich, Tschechien, der Norden Deutschlands, Italien und die Slowakei in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn durch eine solidarische Zusammenarbeit diese Staaten Gas in jene Länder fließen lassen, die einen noch dramatischeren Gasmangel aufwiesen. Dabei wurde in dem Bericht die mögliche Unterdeckung mit zehn Prozent angegeben.

Die Southstream-Pipeline sei laut Oettinger keine Lösung für aktuelle Probleme. Das Projekt werde vielleicht in drei Jahren fertig sein und außerdem keine neuen Gasquellen bringen, sondern nur Gas von der Gazprom über einen anderen Weg.