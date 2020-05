EU braucht einheitliche Wirtschaftspolitik

Nach der negativen Reaktion der Finanzmärkte auf die Wahl in Italien waren sich Dienstag Abend die Teilnehmer der vom Außenministerium und dem KURIER veranstalteten Podiumsdiskussion im Schloss Laxenburg einig. Die EU, und vor allem die Eurozone, muss – so Vizekanzler Helmut Spindelegger, Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, Erste-Group-Chef Andreas Treichl und Herbert Stepic, Boss der Raiffeisen Bank International (RBI), unisono – enger zusammenrücken. Nur durch eine besser abgestimmte Wirtschafts- und Finanzpolitik könnten die Auswirkungen politischer Entwicklungen in einzelnen Mitgliedsstaaten auf die Eurozone oder die gesamte EU gemildert werden. Derzeit drifte die Eurozone allerdings – so Treichl – etwa bei der Frage der notwendigen einheitlichen Regeln für den Finanzmarkt weiter auseinander: „Einen gemeinsamen Willen zwischen Deutschland und Frankreich sehe ich da nicht.“