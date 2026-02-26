Trotz erwarteter sehr guter Bilanzzahlen musste die Erste Group unter ihrem Vorstandschef Peter Bosek am Donnerstag an der Wiener Börse ordentlich Federn lassen. Bis 13 Uhr betrug das Kurs-Minus der Großbank rund zwei Prozent.

Der Grund war schnell ausgemacht: Die im Jänner formal abgeschlossene Mega-Übernahme in Polen um 6,8 Milliarden Euro wird komplett aus Eigenmitteln finanziert. Dafür muss naturgemäß Gewinn einbehalten und kann nicht ausgeschüttet werden.

In der Folge sinkt für das Geschäftsjahr 2025 die Dividende von vormals drei Euro je Aktie deutlich auf nur noch 0,75 Euro je Anteilsschein. Der Vorstand versprach aber für die Folgejahre eine Rückkehr zu einer "attraktiven Dividendenpolitik".

3,5 Milliarden Nettogewinn

Zu den Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres: Das Kreditvolumen in der Gruppe kletterte um 6,4 Prozent auf 232,0 Milliarden Euro, was dem Zinsüberschuss zu einem Anstieg von 7,5 auf 7,8 Milliarden verhalf. Neben der höheren Kreditvergabe erzielte die Bank ein Plus von 4,7 Prozent bei den Einlagen, sie stiegen von 241,7 auf 253,0 Milliarden Euro.

Unterm Strich stand damit ein Nettogewinn von 3,5 Milliarden Euro, nach 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2024.