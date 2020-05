Erste Bank lockt mit transparentem Fonds

Neue Offenheit bei Investmentfonds: Die Erste Bank bietet Anlegern, die mindestens 10.000 Euro investieren wollen, eine Art „gläsernes Veranlagungsprodukt“ an. Ab 2. Oktober können Investoren You Invest in drei Risikokategorien – gering, mittel und hoch – zeichnen. Das Besondere daran: Über You Invest – ein Dachfonds, der wiederum in unterschiedliche Fonds investiert – können Anleger jederzeit online, via Handy, Video, Blog, Chat oder bei Bankberatern genaue Informationen über Veranlagungsdetails erhalten – also: welche Fonds wurden verkauft und warum; welche Fonds wurden zugekauft; warum nicht andere Fonds etc. Wichtige Ereignisse an den Finanzmärkten wie etwa Zinsentscheidungen werden im Vorhinein diskutiert. You Invest veranlagt je nach Risikoklasse in zehn bis 50 Prozent Aktien-, den Rest in Anleihe- und Cashfonds. Das Produkt kostet drei bis vier Prozent Gebühren beim Kauf und 0,6 bis 1,2 Prozent jährliche Managementgebühr.