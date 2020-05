Ermittlungen gegen die Deutsche Bank

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Deutsche Bank Medienberichten zufolge mehrere Devisenhändler in New York und anderen amerikanischen Niederlassungen beurlaubt hat. Betroffen sind nicht nur Händler, sondern auch Manager. Die Vorwürfe reichen bis in den Juli 2012 zurück. Im Visier der Ermittler sind auch die US-Großbanken Citigroup und JPMorgan, die britische Barclays Bank und das Schweizer Geldhaus UBS.