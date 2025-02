Elon Musks Firma xAI wird neuen Chatbot Grok 3 vorstellen

Dem Milliardär Elon Musk zufolge wird der Chatbot "Grok 3" seiner auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Softwarefirma xAI am Montag veröffentlicht. Die Vorstellung des ChatGPT-Rivalen soll um 20.00 Uhr Ortszeit (5.00 Uhr, Dienstag, in Österreich) mit einer Live-Demonstration stattfinden, teilte Musk am Samstag mit.

"Alles am Markt übertroffen"

Erst am Donnerstag dieser Woche hatte er zunächst erklärt, der Chatbot befinde sich in der Endphase der Entwicklung und werde in etwa ein bis zwei Wochen veröffentlicht. "Grok 3 verfügt über sehr starke Analysefähigkeiten. In bisherigen Tests hat Grok 3 alles übertroffen, was bisher auf den Markt gekommen ist", sagte Musk in einer Videoschalte auf dem World Governments Summit in Dubai.

Die erste Version von Grok wurde im November 2023 vorgestellt. Der Chatbot soll als "Anti-wokes" Gegengewicht zur Konkurrenz Resultate nach Musks Geschmack liefern. Die Meinungsfreiheit des Chatbots geht allerdings so weit, dass er auch seinem Gründer Elon Musk die Verbreitung von Falschinformationen vorwirft. Trainiert wird Grok mit Daten von X-Nutzern, ohne dass diese um ihre Einwilligung dazu gefragt werden.