Elon Musk erster Mensch mit über 700 Mrd. Dollar Vermögen

Das Nettovermögen von Tesla-Chef Elon Musk ist nach ⁠einer Gerichtsentscheidung in den USA auf 749 Milliarden Dollar (639,52 Mrd. Euro) gestiegen. Der Oberste Gerichtshof ‌des Bundesstaates Delaware setzte am Freitag ein Aktienoptionspaket im Wert von 139 Milliarden Dollar wieder in Kraft, das im vergangenen ‍Jahr für nichtig erklärt worden war. Dies geht aus der Milliardärsliste des Magazins Forbes hervor.

"Ungebührlich und für Musk ungerecht" Bei dem Paket handelt es sich um eine Vergütungsvereinbarung aus dem ‌Jahr 2018 im damaligen Wert von 56 Milliarden Dollar. Ein Gericht in Delaware hatte die ‌Vereinbarung im vergangenen Jahr aufgehoben und als "unfassbar" bezeichnet. Der Oberste Gerichtshof urteilte nun jedoch, die Aufhebung des Gehaltspakets sei "ungebührlich und für Musk ⁠ungerecht" gewesen. Der Bundesstaat Delaware ist wegen seiner unternehmensfreundlichen Gesetzgebung Sitz vieler US-Konzerne. Seine Gerichte sind für das Wirtschaftsrecht ‌von landesweiter Bedeutung.

Musk hatte erst Anfang der Woche als erster Mensch die Marke von 600 Milliarden ‍Dollar Nettovermögen überschritten, nachdem über einen möglichen Börsengang ​seines Raumfahrtunternehmens SpaceX berichtet worden war. Im November hatten die Tesla-Aktionäre zudem einen separaten Vergütungsplan für Musk ​in Höhe von einer Billion Dollar gebilligt. Laut ‌der Forbes-Liste übersteigt ⁠Musks Vermögen das des zweitreichsten Menschen der Welt, Google-Mitgründer ‌Larry Page, um fast 500 Milliarden Dollar.

Tesla zeigte Optimus-Roboter in Berlin Unterdessen hat Tesla am Samstag seinen humanoiden Roboter mit dem Namen Optimus dem Publikum in Berlin vorgeführt. Auf dem Weihnachtsmarkt im Einkaufscenter LP12 verteilte die Maschine Popcorn. Der Roboter griff kleine Popcorn-Boxen, füllte sie auf und überreichte sie den Besuchern. Am Stand bildete sich eine lange Schlange. Wie bei anderen ähnlichen Demonstrationen von Tesla blieb unklar, inwieweit Optimus dabei autonom agierte oder zumindest teilweise ferngesteuert wurde.

Während die Verkäufe von Teslas Elektroautos in diesem Jahr erneut sinken dürften, verkündet Konzernchef Elon Musk, dass die Zukunft der Firma in selbstfahrenden Robotaxis und menschenähnlichen Robotern liegen werde. Musk: "Größtes Produkt aller Zeiten" So beharrt Musk darauf, dass die Optimus-Roboter des Konzerns das Potenzial hätten, zum "größten Produkt aller Zeiten" zu werden. Die für kommendes Jahr in Aussicht gestellte Version 3 werde sich so flüssig bewegen, dass sie "wie ein Mensch in einem Roboter-Kostüm" wirken werde, sagte er etwa im Oktober.

