Einkommen in den letzten 10 Jahren massiv gesunken

Bis ins Jahr 2010 sind laut UBS die Realeinkommen in Österreich quer durch alle Schichten gesunken, jene der Ärmsten am stärksten. Und zwar um bis zu 35 Prozent. Ebenso gehörten die deutschen Einkommensbezieher zu den Verlierern.

Dieser Effekt ergibt sich überall dort, wo die Löhne schwächer steigen als die Inflationsrate. Im Jahr 2011 stiegen die Reallöhne in Österreich wieder, weil die Gewerkschaft höhere Lohnabschlüsse durchsetzen konnte.

Zu den Gewinnern in Europa zählen die Einkommensbezieher in Griechenland, Spanien und Portugal. Die starken Lohnsteigerungen in diesen Ländern haben neben anderen Faktoren ihre heutigen Wettbewerbsprobleme mitprovoziert.