Eine neue Plattform für Geschäfte mit China

650 österreichische Firmen mit rund 900 Niederlassungen sind in China schon vertreten. Und jetzt kommt China quasi nach Wien: Bei einem großen Kongress von 8. bis 10. Juni in der Hofburg können Geschäfte zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und China angebahnt werden. Der KURIER ist Kooperationspartner. Unterstützung kommt auch von Ministerin und Handelskammern. Nutznießer dieser Veranstaltung sollen speziell kleine und mittelständische Unternehmen sein, die in ihren Nischen manchmal sogar Weltmarktführer sind. Initiator ist der Consulter Hans Georg Gasser, früherer Geschäftsführer des Wirtschaftsblatt.

Das neue Wirtschaftsforum soll nun jährlich stattfinden. Wien konnte sich dabei gegen München als Veranstaltungsort durchsetzen. Ab sofort kann man sich via Website anmelden: www.china-businessforum.eu