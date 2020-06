Ein moderner Bausparbrief für die Ausbildung der Jungen

Peter Hartz strahlt mit seinen 73 Jahren noch immer unbändige Kraft und Energie aus. Als VW-Vorstand hatte er 1993 durch die Einführung der 4-Tage-Woche zusätzlich 5000 Arbeitsplätze geschaffen, mit vier Gesetzen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit unter der Regierung Schröder wurde sein Name zunächst berühmt ( Hartz IV) und später auch berüchtigt, weil er einem Betriebsrat "Begünstigungen" zukommen ließ. Dafür wurde er zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt.

Aber jetzt will sich Hartz des schlimmsten Problems der EU, der enormen Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten, annehmen, in ganz Europa. Die Industriellenvereinigung hatte Hartz eingeladen. Er wolle "gegen die Gleichgültigkeit der Arbeitsplatzbesitzer auftreten", so Hartz in Wien.