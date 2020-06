Ein märchenhafter Gewinn für Disney

Der Umsatz des Disney-Konzerns stieg um 8,8 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar - erwartet wurden nur 12,9 Milliarden. Auch diverse andere Geschäftsbereiche legten zu. So boomen in den USA die Besucherzahlen in den Freizeitparks und der Gewinn stieg hier um ein Fünftel. Die Disney-Aktie legte um 4,1 Prozent zu. Neben den Puppen sind nun auch „Frozen“-Kostüme erhältlich, also wird es wohl niemanden überraschen, wenn am Faschingsdienstag viele kleine Eisprinzessinnen strahlend in ihren Krapfen beißen.