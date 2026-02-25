Wirtschaft

Ehemaliger Betreiber des Wiener Lokals Prateralm pleite

Aktueller Betreiber der Prateralm Scala Rubens Restaurantbetrieb GmbH nicht betroffen.
25.02.2026, 20:49

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Eingang zur Prater Alm mit dem beleuchteten Schriftzug im Wiener Prater.

Die Prateralm GmbH, einstmals Betreiberin der Prateralm im Wiener Prater, ist wieder pleite. Nicht davon betroffen ist die aktuelle Betreiberin, die Scala Rubens Restaurantbetrieb GmbH rund um den bekannten Wiener Gastronomen Heinz Pollischansky. 

Der Gläubigerschutzverband Creditreform hat seine Angaben von zuvor korrigiert. Das Lokal läuft wie gewohnt weiter und ist von keinerlei wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen, wie Pollischansky gegenüber der APA betonte.

Millionenpleite eines "urgemütlichen" Restaurants

Wie Creditreform Mittwochabend berichtete, wurde heute ein Konkursverfahren gegen die Prateralm GmbH am HG Wien eröffnet. Im Vorverfahren haben demnach 41 Gläubiger Forderungen in der Gesamthöhe von 1,29 Mio. Euro angemeldet, davon 1,23 Mio. Euro anerkannt. Es wurde ein 85-prozentiger Sanierungsplan angenommen, wovon lediglich die Barquote bezahlt wurde.

Agenturen  | 

Kommentare