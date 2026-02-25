Ehemaliger Betreiber des Wiener Lokals Prateralm pleite

Die Prateralm GmbH, einstmals Betreiberin der Prateralm im Wiener Prater, ist wieder pleite. Nicht davon betroffen ist die aktuelle Betreiberin, die Scala Rubens Restaurantbetrieb GmbH rund um den bekannten Wiener Gastronomen Heinz Pollischansky.

Der Gläubigerschutzverband Creditreform hat seine Angaben von zuvor korrigiert. Das Lokal läuft wie gewohnt weiter und ist von keinerlei wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen, wie Pollischansky gegenüber der APA betonte.