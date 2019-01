Eder: "Bedarf an unternehmerischer Staatsnähe ist gedeckt"

Die Politik kann also nie wieder zurück in die Voest kommen?

Da müsste sie völlig irrational handeln, wovon ich nicht ausgehe. Die Ereignisse, die zum 29. November 1985 führten, sollten ihr ein warnendes Beispiel sein.

Umgekehrt – sehen Sie bei den aktuellen Beteiligungen der Republik noch Privatisierungspotenzial?

Jedenfalls überall dort, wo die ÖBAG über 25 Prozent ist, könnte und sollte man in aller Ruhe solche Überlegungen anstellen. Ich denke dabei vor allem an BIG, Verbund und Post.

Sie haben doch gerade ein Plädoyer für die Privatisierung gehalten. Soll der Staat denn überhaupt an Unternehmen beteiligt sein?

Es gibt Bereiche, in denen eine Führung durch den Staat sinnvoll ist. Etwa in der Infrastruktur – Bahn, Straße, IT. Hier sollte der Staat nicht durch Private ersetzt werden, das zeigen internationale Erfahrungen. Man kann bei der Asfinag oder den ÖBB durchaus diskutieren, ob es hundert Prozent sein müssen, aber die Mehrheit muss hier der Staat haben. Gleiches gilt für alles, was die Daseinsvorsorge betrifft.

Diesen Bereich kann man sehr breit fassen.

Ich meine vor allem Sektoren wie Gesundheit, Pflege, Entsorgung, aber letztlich auch die Bildungs-Grundstruktur. Hier muss die Führung beim Staat liegen.

Finden Sie es richtig, dass die ÖBAG wieder im Aufsichtsrat der Beteiligungsunternehmen vertreten ist?

Ja. Zur sinnvollen Neuordnung der Strukturen gehört auch, dass die ÖBAG selbst Sitz und Stimme im Aufsichtsrat hat. Das vorige Konzept, bei dem Holding-Chefin Oberndorfer nicht in den Aufsichtsräten saß, war skurril.

Was denken Sie sich als Topmanager, wenn statt Ex-Siemens-Chef Löscher künftig der Kabinettschef des Finanzministers Vorsitzender des OMV-Aufsichtsrates ist?

Wer künftig welche Funktionen hat, möchte ich nicht vorauseilend kommentieren.

Sie waren einer der Wunschkandidaten für den ÖBAG-Aufsichtsrat, warum haben Sie abgesagt?

Mein Bedarf an unternehmerischer Staatsnähe ist durch die voestalpine-Vergangenheit mehr als gedeckt.