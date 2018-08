Edel-Juwelier Tiffany hebt nach starkem Quartal Ausblick an

Der Schmuck des New Yorker Edel-Juweliers Tiffany findet in Asien und Amerika reißenden Absatz. Nach überraschend kräftig gestiegenem Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal hob der Vorstand am Dienstag seine Jahresziele an.

Der in den 1960er Jahren durch den Film "Frühstück bei Tiffany" mit Audrey Hepburn weltberühmt gewordene Traditionskonzern peilt im Gesamtjahr nun einen Gewinn je Aktie von 4,65 bis 4,80 US-Dollar (4,00 bis 4,13 Euro) an statt 4,50 bis 4,70 Dollar an.