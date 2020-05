Kurzer Auftakt bei Duchatczek vs. OeNB

Wolfgang Duchatczek gegen die OeNB: Das wurde am Mittwoch am Wiener Arbeitsgericht erstmals verhandelt. Der frühere Vizegouverneur der Nationalbank hat seinen ehemaligen Arbeitgeber auf Zahlung seiner Pension geklagt. In Folge des Schmiergeldskandals um die Banknotendruckerei (OeBS) der OeNB war Duchatczek suspendiert worden und hatte am 25. Juni selber seine Funktionen zurückgelegt. Der OeNB-Generalrat hatte Duchatczek Abfertigung und Pension – nach 37 Jahren in der OeNB – gestrichen.

Der erste Verhandlungstag diente der Erörterung des Prozessfahrplanes. Obwohl es rechtlich nicht erforderlich wäre, erschien Duchatczek persönlich zur von Richter Helge Eckert geleiteten ersten Tagsatzung.