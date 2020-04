Druck auf Dividenden und Boni nimmt zu

Immer mehr Banken streichen wegen der drohenden finanziellen Belastungen in der Coronakrise und unter dem Druck der Aufsichtsbehörden die Dividende. Zugleich werden die Rufe lauter, nicht allein die Aktionäre zu belasten, sondern auch die Boni für Mitarbeiter zu kürzen. Die EZB-Bankenaufsicht rief die Institute zur Zurückhaltung bei Bonuszahlungen auf.

Maßvoll

"Unsere Empfehlung an die Banken ist, auch bei den Boni sehr maßvoll zu sein", sagte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria zu Bloomberg TV. In Großbritannien folgten die Geldhäuser Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered und die britische Tochter der spanischen Santander dem Beispiel ihrer kontinentaleuropäischen Wettbewerber und stoppten ihre Dividenden-Ausschüttungen.

Für 2019 hatten die britischen Banken umgerechnet mehr als neun Mrd. Euro an Dividenden zahlen wollen. An der Börse lag der europäische Bankenindex am Mittwoch zeitweise mehr als vier Prozent im Minus.

Besonnener Umgang

Auch in der Schweiz hat die Finanzmarktaufsicht die Banken zur Zurückhaltung bei den Dividenden aufgerufen. Die Großbanken UBS und Credit Suisse wollen aber an ihren Dividendenplänen festhalten.