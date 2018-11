Drozda: „ÖBAG-Dividenden nicht für Budget, sondern für Standort“

Wer erwartet hatte, dass die SPÖ Fundamentalopposition gegen die neue Staatsholding ÖBAG der türkis-blauen Regierung betreibt, wird enttäuscht.

Die Reform sei „grundsätzlich positiv“, denn die Politik müsse die österreichische Industrie, „auf die wir mit Recht stolz sein können, stärken und unterstützen“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda.

Jetzt stelle sich die Frage der Praxistauglichkeit. Die ÖBAG managt ab Anfang 2019 die wertvollsten Beteiligungen der Republik. Neben OMV, Telekom Austria, Post, und Casinos kommen noch die Bundesimmobilien BIG und der Verbund in die Holding, die dann über ein Beteiligungsvermögen von 20 Milliarden Euro verfügt. „Das ist mehr, als der Bund für das gesamte Bildungswesen ausgibt und zu den Pensionen zuschießt“, rechnet Drozda vor. Die SPÖ wollte als Regierungspartei ebenso wie die ÖVP einen Österreich-Fonds. Dessen Realisierung scheiterte wie so Vieles am kleinlichen, großkoalitionären Gezänk.

Die ÖBAG wird die Aufstockung von Beteiligungen sowie Neu-Investments in Unternehmen wesentlich flexibler durchziehen können. Erst ab gewissen Schwellen muss die Regierung zustimmen. Das wird von der SPÖ durchaus als Vorteil gesehen. „Sollte beispielsweise die RLB OÖ aus der Voestalpine aussteigen, muss die ÖBAG rasch und flexibel agieren können“, argumentiert Drozda.

Er plädiert dafür, dass die Dividenden der Unternehmen künftig nicht mehr ins Bundesbudget fließen: „Alles was erwirtschaftet wird, muss reinvestiert werden.“ Angesichts der Budgetsituation von ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger wohl eher ein frommer Wunsch. Im Vorjahr lieferte die Staatsholding 240 Millionen Euro aus den Dividenden der Unternehmen fürs Budget ab.