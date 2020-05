Dreiste Kupferdiebe ärgern die Bahn

Geht es nach den ÖBB, soll damit aber bald Schluss sein. "Wir reagieren mit einem ganzen Paket an Maßnahmen gegen die Diebe", sagt Hermann Schmidt.

So ziehen die Arbeiter in den orangen Jacken nicht einfach nur neue Kupferkabel in den Mast: Statt Kupfer setzen die ÖBB auf Aluminium, das wesentlich billiger ist und Dieben daher keinen Anreiz bieten soll.



Teuer bleibt die Umrüstung trotzdem: Da Aluminium nicht so gut leitet wie Kupfer, brauchen die Kabel einen größeren Durchmesser und dafür müssen spezielle Halterungen in die Schienen gebohrt werden.



Doch auch was an Kupfer noch vorhanden ist, will sich die Eisenbahn künftig nicht einfach aus den Gleisen und von den Dächern ziehen lassen: Bei jedem Kupferkabel bleiben die Arbeiter stehen und bringen mit Spraydose n sogenannte Mikropunkte auf dem gesamten Kabel auf. Für die Diebe bleibt die aufgetragene Schicht unsichtbar - Polizisten können dank der Markierung das Kabel unter UV-Licht allerdings eindeutig seinem Besitzer zuordnen.