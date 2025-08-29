Absatz deutlich gesunken: Dosenbier bleibt in den Regalen

Der Absatz von Dosenbier ist in Österreich in der ersten Jahreshälfte 2025 um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zurückgegangen, geht aus Zahlen des Verbands der Brauereien Österreich hervor. Die Gesamtproduktion der heimischen Brauer ging im gleichen Zeitraum um fast sieben Prozent auf 390 Millionen Liter zurück. Der Absatz von alkoholfreiem Bier stieg hingegen um über 6 Prozent.

Das Alkoholfreie steigerte seinen Anteil am Gesamtabsatz damit auf 3,8 Prozent. Den starken Rückgang - vor allem bei der Dose - führt der Geschäftsführer des Brauereiverbands, Florian Berger, auch auf Vorzieheffekte durch das Pfandsystem zurück, das Anfang des Jahres eingeführt wurde.