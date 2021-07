Donauinsel: Baustart für Mini-Wasserkraftwerk

Kraftwerk auf der Wiener Donauinsel: Was klingt wie eine Vorankündigung für das nächste Donauinselfest, ist tatsächlich ein Bauvorhaben. Im Bereich der Wehr 1 wird an der Neuen Donau ein neues Kleinwasserkraftwerk errichtet. Es soll Strom für 130 Wiener Haushalte erzeugen, wie es am Mittwoch in einer Aussendung hieß.

Der Baustart ist bereits erfolgt. Das Kraftwerk wird unterirdisch in Form einer Wasserkraftschnecke in die bereits bestehende Wehranlage integriert. Letztere wurde errichtet, um den Hochwasserabfluss zu regeln. Erzeugt werden künftig 400.000 Kilowattstunden pro Jahr.