Döblinger Firma will Desinfektionsmarkt aufmischen

Während der Corona-Pandemie war die Raum- und Flächendesinfektion in aller Munde, galt es doch die Viren-Verbreitung mit allen Mitteln einzudämmen. Dabei machten auch einige Newcomer mit teils fragwürdigen Produkten rasches Geld. Die Wiener Firma Braincon beschäftigt sich schon seit fast 20 Jahren mit dem Thema und tüftelt an innovativen Eigenlösungen zur Inaktivierung von Keimen.

Jüngste Entwicklung ist ein mobiles Komplettsystem zur Desinfektion geschlossener Räume mit modifiziertem Wasserstoffperoxid (H₂O₂- Kaltvernebelung). Durch eine spezielle, patentierte und zertifizierte Technologie, entstehen winzige, nur 0,3 Mikrometer kleine Partikel, die sämtliche im Raum befindliche Flächen desinfizieren. „Durch diese kleinsten Aerosole in der Luft entsteht keine Kondensation auf Oberflächen und somit auch keine Restnässe“, erläutert der Braincon-Gründer und Chef Davul Ljuhar dem KURIER.

Ein Gerät, viele Einsatzmöglichkeiten

Durch die Trockendampfvernebelung könnten auch elektronische Geräte im Raum bleiben. Weiterer Vorteil: Das DCXplus-Gerät wiegt nur 25 Kilo und kann daher einen breiten Einsatzbereich abdecken. Multiresistente Keime könnten damit ebenso wirkungsvoll bekämpft werden wie Schimmelpilze oder Bettwanzen. Durch den kalten, trockenen Dampf werde auch der allerkleinste Spalt erreicht, erklärt Ljuhar. Bei allen bisherigen Tests seien die geforderten Werte für die Inaktivierung um ein Vielfaches übertroffen worden.