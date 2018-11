DO&CO kann Kooperation mit Turkish Airlines verlängern

Die Erleichterung bei DO&CO dürfte groß sein. Der börsenotierte heimische Gourmetkonzern kann die Kooperation mit Turkish Airlines doch weiterführen. Der Vertrag wird für weitere 15 Jahre auf dem neuen Flughafen in Istanbul und weiteren Airports in der Türkei verlängert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Das 50:50 Joint Venture Turkish DO&CO ist die größte Einheit innerhalb der Gourmet-Gruppe. Turkish wollte ursprünglich 100 Millionen Euro für die Vertragsverlängerung. Als DO&CO-Chef und Gründer Attila Dogudan ablehnte, begann Turkish mit Singapore Airlines zu verhandeln. Die Top-Fluglinie hatte ursprünglich erklärt, man sei bereit, 140 Millionen Euro für eine Kooperation zu bezahlen.