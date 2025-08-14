Cateringunternehmen Do&Co steigerte Gewinn im ersten Quarta um 44 Prozent

Das Wiener Cateringunternehmen DO&CO hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zugelegt. Das Konzernergebnis wurde im Vergleich zur Vergleichsperiode im Vorjahr um gute 44 Prozent auf 26,8 Millionen Euro gesteigert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Umsatz stieg um fast 11 Prozent auf 611,7 Mio. Euro. Mit Blick auf die weitere Entwicklung geht man von einer anhaltend starken Nachfrage aus.

Das operative Betriebsergebnis (EBITDA) in dem von April bis Juni laufenden Quartal wurde um rund ein Drittel auf 73,2 Mio. Euro erhöht. Die EBITDA-Marge wurde von 10 Prozent vor einem Jahr auf 12 Prozent vergrößert. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 36,6 auf 52,5 Mio. Euro - die Marge wurde von 6,6 auf 8,6 Prozent ausgeweitet.