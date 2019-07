Doch keine Glyphosat-Milliardenstrafe: Etappenerfolg für Bayer

Die US-Justiz ist immer für spektakulär hohe Schadenersatzforderungen gut. Aber auch für überraschende Wendungen. So kommt der Chemiekonzern Bayer in einem Gerichtsverfahren in Kalifornien wegen des angeblich krebserregenden Unkrautvernichters Glyphosat vorerst relativ glimpflich davon.

Richterin Winifred Smith reduzierte die von einem Geschworenengericht festgelegten Schadenersatz- und Strafbeträge von zwei Milliarden auf 86,7 Millionen Dollar. Dem Bayer-Antrag, ganz auf Strafe zu verzichten, folgte sie aber nicht und machte sich die Argumentation der Kläger, eines an Krebs erkrankten Ehepaares, zumindest teilweise zu eigen. Der Pharma- und Chemiekonzern kündigte Berufung an. Die Bayer-Aktie legte am Freitag rund ein Prozent zu.