Hofer sucht neuen Mobilfunk-Partner

Mit der Kündigung des exklusiven "yesss!"-Vertriebsvertrags verliert der A1-Konzern, die Telekom Austria, mit Ende 2014 am Heimatmarkt einen ihrer wichtigsten Vertriebspartner. Auf bestehende Verträge habe der "geplante Strategiewechsel" aber keine Auswirkung, so Hofer am Dienstag.

"Denn erstens setzt Hofer alles daran, dass es yesss!-Ladebons auch weiterhin in unseren Filialen zu kaufen geben wird. Und zweitens gewährleistet Hofer seinen Kunden schon immer größtmögliche Flexibilität: Unsere Kunden haben keine langfristige Vertragsbindung und die Endgeräte sind für alle Netze freigeschalten. Damit können Hofer-Kunden jederzeit, einfach und unkompliziert auf neue Netzbetreiber und das beste Angebot am Markt umsteigen", heißt es in der Mitteilung weiter.