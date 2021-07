Diskonter Aldi hat Innenstädte im Visier

Königsallee, Düsseldorf: Wo sonst nur Luxusmarken wie Prada oder Gucci beheimatet sind, eröffnete Aldi am Montag eine neue Filiale.

Die deutsche Supermarktkette drängt zunehmend in den Innenstadtbereich. Aldi wolle damit eine Rolle bei der Nahversorgung in den Städten übernehmen. "Wenn es möglich ist, wollen wir noch mehr in die Innenstädte", wie Filialentwickler Jan Riemann gegenüber dem Handelsblatt erklärte. Zwar seien die Durchschnittskäufe dort kleiner, weil es keine Parkplätze gibt und die Konsumenten im Schnitt weniger einkaufen. Insgesamt kämen aber mehr Kunden, manche sogar mehrmals täglich, weil die Standorte zu Fuß einfach besser zu erreichen seien, so Riemann weiter.