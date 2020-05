Die TUI-Reise zur Fusion

Die Fusion von Europas größtem Touristikkonzern TUI mit seiner britischen Reiseveranstaltungstochter TUI Travel ist einen großen Schritt weiter. Die entscheidenden Gremien der Reiseanbieter stimmten dem im Sommer angeschobenen Zusammenschluss zu. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte TUI-Konzernchef Fritz Joussen am Montag in einer Telefonkonferenz.

Er stellte mit dem Zusammengehen erneut weitere Einsparmöglichkeiten in Aussicht und bekräftigte, den Branchenriesen zu einem Touristikweltmarktführer ausbauen zu wollen. Bisher besitzt der hannoversche MDax-Konzern seine britische Reisetochter nur zu gut 54 Prozent. TUI Travel war 2007 aus der Fusion der TUI-Veranstaltersparte mit dem Konkurrenten First Choice entstanden - damals reichte es aber finanziell nicht ganz für einen 100-prozentigen Besitz. Das holt der deutsche Mutterkonzern nun nach und will damit eine Doppelstruktur vom Tisch wischen, denn die komplizierte Verschachtelung zwischen Hannover und London hatte immer wieder Probleme bereitet. „Nun liegt es an den Hauptversammlungen, dem zuzustimmen“, sagte Joussen.