Die Sozialversicherung zähmt ein altes Bürokratiemonster

Per Jahresbeginn ist das einfachere System der „monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung“ an die Sozialversicherung schon im Echtbetrieb. Profitieren sollen davon die rund 360.000 Dienstgeber und 3,8 Millionen Dienstnehmer im Land, sagte Hauptverbandschef Alexander Biach bei der Präsentation der Reform. Bis 15. Februar, wenn dann die große Masse der Betriebe erstmalig die Löhne, Gehälter und SV-Beiträge für alle Mitarbeiter nach dem neuen Schema elektronisch übermittelt haben wird, wird sich zeigen, ob sich das System auch tatsächlich in der Praxis bewährt.

Laut früheren Berechnungen des Finanzministeriums kann sich die Volkswirtschaft durch das neue Meldesystem der Sozialversicherung längerfristig 300 Millionen Euro ersparen. Allein der Hauptverband kommt auf 7,6 Millionen Euro Ersparnis, vor allem durch den erhofften Entfall des oft aufwendigen Korrekturbedarfs und monatelangen Klärungsprocederes zwischen Dienstgebern und Gebietskrankenkassen.

Das alte dreistufige System aus der monatlichen „Versichertenmeldung“ und „Beitragsabrechnung“ und der jährlichen versichertenbezogenen „Grundlagenmeldung“ – und das für 450 verschiedene Beitragsgruppen – war nichts anderes als eine Geheimwissenschaft, sagen Fachleute. Nun gibt es ein neues Tarifsystem mit nur noch 16 Beitragsgruppen in einem Handbuch, das von 100 auf 18 Seiten eingedampft wurde. Nicht zuletzt sollte jetzt auch der Beruf des Lohnverrechners leichter zu erlernen sein.