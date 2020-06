Die Schweizer kaufen noch mehr bei den Nachbarn ein

Profitiert vom Franken-Höhenflug haben die Grenzregionen in Deutschland und Österreich. Das größte Vorarlberger Einkaufszentrum im Messezentrum Dornbirn verzeichnete einen wahren Ansturm kaufwilliger Schweizer. Einen ähnlichen Ansturm mit Verkehrsstaus erlebten auch die Grenzstädte in Baden-Württemberg. Wegen des hohen Preisniveaus in der Schweiz fahren viele Eidgenossen bereits bisher nach Deutschland und Österreich zum Einkaufen. Der auf 1:1 zum Euro gestiegene Franken macht Shoppen im Ausland noch billiger.

Einbußen befürchtet auch die Schweizer Tourismusbranche mit ihren ohnehin hohen Preisen. Vor allem die deutschen und niederländischen Gäste reagieren laut Schweiz Tourismus empfindlich auf Preiserhöhungen.