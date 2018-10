Die schönen Seiten des Windes: Die Gewinner-Fotos

Das Motto "Fang den Wind in einem Bild" motivierte die Österreicher, 1200 Einreichungen landeten auf dem Tisch der Fachjury von IG Windkraft und Windenergie. 20 Fotos wurden mit Preisen bedacht. Die Bilder sind nun bis 30. Oktober zwischen 9 und 19 Uhr kostenlos in der Wien-Energie-Welt in Wien-Spittelau zu sehen.

Sieger: Christoph Reiter: "Eine andere Perspektive"