Die Legitimationskrise der Führung in Europa

Peter Drucker, 1909 in Wien geboren und durch Flucht dem Rassenwahn der Nazis entkommen, wurde in den USA zum Begründer der modernen Managementlehre. Beim Peter-Drucker-Forum in Wien wurden kürzlich wieder viele seiner berühmten Zitate vorgetragen. Sie haben Gültigkeit weit über Wirtschaftsunternehmen hinaus. So meinte Drucker, dass Organisationen nicht darauf aufbauen dürfen, von einem Genie geleitet zu werden. Genies sind eher selten. Unternehmen müssen auch - und gerade dann funktionieren, wenn durchschnittliche Manager an der Spitze stehen. Womit wir bei der Europäischen Union wären.



Die Krise der letzten Tage hat natürlich viele menschliche Schwächen offenbart. Ein griechischer Regierungschef, der fünf Tage nach komplizierten Verhandlungen alles auf den Kopf stellt, ist einfach überfordert. Aber ein System, das darauf aufbaut, dass Staaten gemeinsam Beschlüsse fassen, es aber keinerlei Möglichkeit gibt, zu überprüfen, ob sich auch alle an das Vereinbarte halten, kann nicht überleben. Die aktuellen EU-Verträge sind ein schlechter Kompromiss, was in Zeiten eines ordentlichen Wachstums und überschaubarer Schulden nicht aufgefallen ist. Für eine Krise sind sie nicht gemacht.



Die Antwort kann nur sein, zu einer losen Wirtschaftsgemeinschaft mit unterschiedlichen Währungen zurückzukehren - oder endlich einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu schaffen, der diesen Namen verdient. Das bedeutet weitere Einschränkungen der Souveränität der Nationalstaaten. Das müssen die Politiker den Wählern sagen - und die müssen das auch wollen und darüber abstimmen können. Europa lässt sich nicht weiter gegen die Bürger organisieren. Der aktuelle Zustand unseres Kontinents ist auch eine Legitimationskrise der Politik.