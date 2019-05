Wie sehr das Klima den Wald noch weiter schädigen wird

Zweitens ist der Holzpreis gewaltig unter Druck geraten. Im Durchschnitt über alle Holzarten ist der Preis von 79,4 Euro je Festmeter im Jahr 2014 auf derzeit nur noch 64 Euro gefallen. „Das Dramatische daran ist aber, dass es rund um Österreich noch viel billigeres Schadholz gibt. In manchen Gebieten im Osten Deutschlands wird Holz sogar verschenkt“, betont Freidhager. Die heimischen Säge- und Holzindustrie importiert so viel wie schon lange nicht mehr.

Um nicht allein vom schwierigen Holzmarkt abhängig zu sein, haben die Bundesforste schon vor Jahren auf Diversifikation der Geschäftsfelder gesetzt. Schon 42 Prozent der Betriebsleistung stammten aus Immobilien, Jagd, Fischerei und erneuerbaren Energien, erklärt ÖBf-Vorstand Georg Schöppl. Damit hätten die Bundesforste den Rückgang des Ergebnisses vor Steuern auf zehn Prozent zu beschränken. Das ist auch gut für die Steuerzahler. Denn die ÖBf lieferten für 2018 fast 21 Millionen Euro ins Staatsbudget ab. „Rund um Österreich schreiben die Staatsforste Verluste“, sagt der ÖBf-Vorstand. Mittelfristig will Schöppl das Nicht-Forstgeschäft weiter ausbauen. Es soll zumindest auf die Hälfte der Betriebsleistung, die im Vorjahr 238 Millionen Euro betrug, wachsen.

Gleichzeitig sind die Staatsförster damit beschäftigt, den heimischen Wald an die geänderten klimatischen Bedingungen anzupassen. Dürre-beständigere Laubbäume statt der Fichte werden in der Aufforstung bevorzugt. Der „neue Wald“ sollte plus zwei Grad Durchschnittstemperatur aushalten. „Was passiert, wenn es noch wärmer wird, weiß derzeit niemand“, betont Freidhager.