Die beliebtesten Neuwagen 2014

Wie schon in den beiden Jahren zuvor gingen auch 2014 die Pkw-Neuzulassungen in Österreich zurück (siehe Grafik). "Konjunkturbedingt gibt es keine Stabilisierung des Marktes", sagt Peter Laimer von der Statistik Austria. Gesamteuropa verzeichnete hingegen ein Plus von 5,7 Prozent, allerdings waren die Österreich-Zahlen in der Vergangenheit oft besser. Insbesondere die in die Krise geratenen Länder im Süden und Osten haben Nachholbedarf.