Deutschland steht vor kräftiger Rezession

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) hat vergangene Woche ein Szenario dargelegt, in dem die gegenwärtigen Maßnahmen in Österreich bis Ende April 2020 in Kraft bleiben. In diesem schrumpft die Wirtschaft um 2,5 Prozent. Erst wenn sich die Rahmenbedingungen ändern – eine Verlängerung der Maßnahmen über Ende April hinaus oder Ähnliches – wird die Situation neu evaluiert. TP