Deutschland diskutiert Pfand für Smartphones und Co

Die „thermische Verwertung“, also Verbrennung, von Verpackungen sei eine aberwitzige Verschwendung von Ressourcen. Zugleich forderte sie eine stärkere Besteuerung von Ressourcen und Energie im Zuge einer ökologischen Steuer- und Finanzreform, die sparsame Unternehmen belohne. Im Gegenzug könnten die Arbeitskosten reduziert werden.

In der Debatte um die zur Förderung erneuerbarerer Energien zu entrichtende Ökostrom-Umlage in Deutschland plädierte Thieme für einen Kostenschnitt. Sie machte sich für eine Fondsfinanzierung der sogenannten Energiewende stark, wie sie zuletzt ähnlich von der bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner ( CSU) ins Spiel gebracht worden war. Aigner war damit jedoch am Widerstand von Ministerpräsident Horst Seehofer gescheitert ( CSU). Dadurch würde die Umlage aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, die gegenwärtig auf den Strompreis aufgeschlagen wird, deutlich sinken, sagte Thieme.