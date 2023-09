Deutscher Telefonhersteller Gigaset ist pleite

Gigaset, das bei Schnurlostelefonen auf mit dem Funkstandard DECT in Europa Marktführer ist, kündigte am Dienstag einen Insolvenzantrag an. Grund dafür sei im Wesentlichen ein „unerwarteter und erheblicher Umsatzrückgang im zweiten Halbjahr und eine deutlich unter den Planungen liegende Geschäftsentwicklung“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung vom Dienstag.

Dazu komme eine allgemeine Kauf- und Konsumzurückhaltung in Deutschland und Europa. Auch Verhandlungen mit Kapitalgebern hätten sich „bis zuletzt nicht ausreichend konkretisiert, um den notwendigen Finanzmittelzufluss abzusichern“, heißt es weiter.

Gigaset, das 850 Mitarbeiter zählt, will sich in Eigenregie sanieren. Ziel sei eine nachhaltige Restrukturierung. Die Geschäftsaktivitäten sollen unverändert fortgeführt werden.

