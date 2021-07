Deutschlands größter Diskonter Aldi verkauft künftig auch E-Books. Die Handelsriesen Aldi Nord und Aldi Süd, also auch die Hofer-Mutter, kündigten am Montag an, sie würden am 20, Oktober das Angebot " Aldi life eBooks" mit über einer Million deutsch- und englischsprachigen Titeln starten. Auswahl, Kauf und Lektüre sollen über eine eigene Aldi-App erfolgen.