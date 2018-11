Deutsche wollen Österreichs Fahrradmarkt aufmischen

In den vergangenen zwei Quartalen hat es ein Umsatzplus von zwei Prozent gegeben, Nendwich ist auch für das letzte Quartal optimistisch. Unterm Strich könnte das Umsatzplus heuer bei über zwei Prozent liegen. 2017 wurden in Österreich 414.000 Fahrräder abgesetzt, was einem Umsatz von 437 Millionen Euro entspricht. Damit war es das erfolgreichste Jahr am österreichischen Markt seit 2010. Für starke Zuwächse sorgen E-Bikes, die bald ein Drittel des gesamten Absatzes ausmachen. Stärkste Zuwächse werden derzeit beim E-Mountainbike verzeichnet.

Zweirad Stadler wollte sich gegenüber dem KURIER zum Markteintritt in Österreich nicht äußern. Das Familienunternehmen wurde 1936 gegründet, hat seinen Sitz in Regensburg, betreibt in Deutschland derzeit 19 Standorte und hat rund 1400 Mitarbeiter.

Thomas Pressberger